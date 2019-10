Musikalisches Duo : Von Nachbarn zum Musikerduo

Burkhard Schuchardt und Corinna Schäfer bilden ein besonderes musikalisches Duo. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Corinna Schäfer und Burkhard Schuchardt waren Schüler der Rader Musikschule. Vor fünf Jahren gründeten sie das Duo Strax.

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Obwohl es schon einige Jahre her ist, dass Corinna Schäfer und Burkhard Schuchardt Schüler der Radevormwalder Musikschule waren, erinnern sich beide noch lebhaft an diese Zeit. In ihrer Heimatstadt haben sie ihr Talent und ihre Liebe zur Musik entdeckt. Während Corinna Schäfer bereits im Alter von sieben Jahren bei Bert Fastenrath Gitarrenunterricht nahm, wechselte Burkhard Schuchardt mit 15 Jahren von der Blockflöte zum Saxophon. Sein Lehrer war Eckhard Baumann.

„Wir wurden beide in der Musikschule sehr gut gefördert und unterrichtet. Die Radevormwalder Musikschule hat die Grundlage für alles geschaffen, was danach kam. Die Arbeit, die dort geleistet wird, ist sehr wertvoll und auf hohem Niveau“, sagt Corinna Schäfer mit Blick auf die damalige Zeit.

Info Premieren-CD umfasst 15 Werke CD Das Duo Strax hat eine erste eigene CD aufgenommen. „Come heavy sleep“ kann man direkt über info@duo-strax.com bestellen, aber auch über iTunes. Bei den 15 Werken handelt es sich hauptsächlich um Originalkompositionen, die von den Musikern teilweise selber arrangiert und angepasst wurden. Unterwegs 2020 will das Duo deutschlandweit Konzerte spielen. www.duo-strax.com

Für sie stand früh fest, dass sie die Musik zu ihrem Beruf machen möchte. Von Bert Fastenrath, dem Leiter der Musikschule, wurde sie auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Die heute 41-jährige hat zunächst Instrumentalpädagogik studiert und ihr Konzertexamen später in Hamburg gemacht. Seit vier Jahren ist sie fest an der Bergischen Musikschule in Wuppertal angestellt und dort Fachbereichsleiterin für Zupfinstrumente. Burkhard Schuchardt hat klassisches Saxophon in Wuppertal und Düsseldorf studiert. Der 37-jährige arbeitet als Saxophonlehrer und seit seines Abschlusses des Psychologiestudiums hauptberuflich als Schulpsychologe in Wuppertal.

Corinna Schäfer und Burkhard Schuchard kannten sich als Kinder nicht nur von Konzerten der Musikschule, sondern auch als Nachbarn. „Wir haben beide in Dahlerau in der gleichen Straße gewohnt“, sagt Corinna Schäfer. Vor fünf Jahren trafen sich die Musiker zufällig bei einem Konzert wieder. „Wir hatten uns bestimmt 20 Jahre nicht mehr gesehen, aber die Musik hat uns zueinander geführt. Wir sind dann Freunde geworden und haben angefangen zusammen zu proben und zu spielen“, sagt Burkhard Schuchardt.

Kurze Zeit später gründeten die Musiker das Duo Strax, das im Bereich der Klassik etwas Besonderes ist. „Die Kombination aus Gitarre und Saxophon ist in der Klassik selten, aber deswegen auch so spannend. Die Suche nach geeigneten Werken war oft eine Herausforderung“, sagt die Gitarristin.

Die reizvollen Seiten der ungewöhnlichen Besetzung macht das Duo Strax aus. Das klassische Saxophon und die klassische Gitarre passen erstaunlich gut zusammen, wie die Musiker auf ihrer ersten CD „Come heavy sleep“ beweisen. „Die CD zeigt die Arbeit und den Prozess der letzten fünf Jahre. Wir spielen Originalkompositionen, die entweder genau für diese Besetzung komponiert wurden oder die wir selber eingerichtet haben“, sagt Burkhard Schuchardt. Erarbeitet haben er und Corinna Schäfer ein abwechslungsreiches Konzertprogramm, das sie gerne auf besonderen und individuellen Konzerten spielen würden.

Die Planungen für 2020 laufen im Moment. „Wir wollen das Programm deutschlandweit auf Festivals spielen und auf kleinen Konzerten, die uns selber Spaß machen. Wir spielen aber auch Konzerte für private Anlässe“, sagt der Saxophonist. Seine Duo-Partnerin freut sich auf das aktuelle Konzertprogramm, ist in Gedanken aber schon bei dem nächsten Projekt. „Jetzt geht die Suche nach anderen Werken weiter, mit denen wir unser Repertoire verändern können“, sagt sie.