Kulturkreis Radevormwald Comedy-Show – nichts für humorlose Lokalpatrioten

Offensichtlich hatten außer der spontan eingesprungene Thomas Müller aus Köln, der schon einmal vor der Pandemie bei einer Comedy-Show in Radevormwald aufgetreten war, die übrigen Comedians ein gänzlich anderes Publikum an diesem Abend erwartet. Daran gewöhnt, in hippen Lokalen und Comedykellern der Nation vor einem überwiegend jungen Publikum zu performen, trafen die Anfang-30-Jährigen hier in Radevormwald auf ein eher reiferes Publikum, bei dem Gags mit allzu vielen Jugendbegriffen nicht sonderlich gut zünden würden. Die einen versuchten es trotzdem, die anderen bauten verbale Brücken oder improvisierten. Einer ging gänzlich auf Konfrontation.