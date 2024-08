Coach aus Radevormwald Er organisiert Abenteuer für Väter und Söhne

Als Christian Browa vor acht Jahren Papa wurde, stellte er sich viele Fragen. Vieles, was er als Kind erlebt hatte, wollte er in seiner jungen Familie anders machen. Aber bis er herausfand, wie und vor allem warum, brauchte es eine längere Zeit. Sein eigener Vater, erzählt er offen, stamme aus sehr bescheidenen Verhältnissen und wollte, dass es seiner Familie besser ging. Dafür arbeitete er viele Stunden am Tag, so dass ein junger Christian Browa nur selten seinen Papa sah. „Als Kind habe ich das nicht verstanden und wollte einfach nur, dass mich mein Papa ins Bett bringt“, erklärt er. Heute habe er die Situation verstanden und wisse, dass sein Vater ihn liebt. Doch als Kind sei das schwerer gewesen.