Arbeiten in Radevormwald : Co-Working in Wupperorten schon möglich

Radevormwald Das Bürgerzentrum am Siedlungsweg bietet Möglichkeiten für jene an, die einen kleinen Arbeitsbereich benötigen. Genutzt werden kann die „CoW“ von allen Bürgern.

Lisa Kutsch und Bernd Wenning haben noch keinen festen Wohnsitz in Radevormwald und brauchen einen Ort an dem sie arbeiten können, wenn sie in der Stadt sind. „Wir haben ein Grundstück in Rade, das wir bisher nur freizeitlich nutzen. Wenn wir hier sind und arbeiten wollen, brauchen wir einen Internetanschluss, Strom und einen Arbeitsplatz“, sagt Kutsch, die sobald wie möglich nach Rade ziehen möchte. Sie und Bernd Wenning kommen aus Wuppertal und Köln und haben sich mit Radevormwald in der Mitte getroffen. Die CoW ermöglicht den beiden Freizeit und Arbeit in ihrem künftigen Wohnort zu verbinden. „Co-Working kennen wir beide eigentlich nur aus großen Städten. Wir waren sehr positiv überrascht, als wir das Co-Working-Space in den Wupperorten entdeckt haben“, sagt die selbstständige Umweltpädagogin.