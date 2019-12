Standort Radevormwald : Citymanagement-Verein macht doch weiter

Radevormwald Während die Stadt ein eigenes Citymanagement plant, haben die Mitglieder des Vereins nun gegen dessen Auflösung gestimmt.

Das sieht man in den Reihen der Vereinsmitglieder anders. In ihrer Versammlung am Dienstag haben sie beschlossen, dass der Verein nicht aufgelöst wird. „Die Mitglieder sind überzeugt, dass angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Umbrüche insbesondere im Handel die Ansprüche und Erfordernisse an die Standortentwicklung in den Städten des Oberbergischen Kreises steigen“, erklärt der Vorstand des Vereins, Dr. Martin Ottenstreuer in einer Pressemitteilung. „Um sich in dem sich rasant veränderndem Umfeld zu behaupten, müssen die Potentiale und die Leistungsfähigkeit der Städte wie Radevormwald im regionalen Standortwettbewerb dringend überzeugend dargestellt und vermarktet werden.“