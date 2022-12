Wirtschaftsförderung in Radevormwald Citymanagement läuft Ende des Jahres aus

Seit knapp drei Jahren ist das Citymanagement Radevormwald in der Innenstadt aktiv. War der Vertrag mit dem Planungs- und Gutachterbüro Stadt + Handel aus Dortmund 2021 noch einmal um ein Jahr verlängert worden, ist der Förderzeitraum nun ausgeschöpft, und die Zusammenarbeit endet zum Jahreswechsel. „Wir haben in einer schwierigen Situation Anfang 2020 die Aufgabe hier in Radevormwald übernommen und doch rückblickend einiges erreicht“, sagt Alexander Bethke, der als Citymanager das Projekt von Anfang an begleitet hat. Vor allem im Bereich Leerstandsmanagement habe sich einiges getan: „Wir konnten Ende 2020 die Fördergelder für Radevormwald akquirieren und haben damit bis jetzt fünf Leerstände in der Innenstadt mit tollen Nutzungen beleben können“, sagt Bethke.