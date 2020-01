Verwaltungsspitze in Radevormwald : Christian Klicki verzichtet auf das Amt des Beigeordneten

Radevormwald Der 27-Jährige aus Wermelskirchen erklärt, er habe den Eindruck gewonnen, dass der Bürgermeister keine Zusammenarbeit wünsche. Auch die persönlichen Angriffe hätten ihn getroffen.

() Der designierte Beigeordnete Christian Klicki wird sein Amt in Radevormwald nicht antreten. Der 27-Jährige hat am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung seinen Verzicht erklärt. „Gerne hätte ich in dieser wunderschönen, bergischen Stadt mit diesen sehr aufgeschlossenen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern gearbeitet“, schreibt der CDU-Politiker. „Die Entwicklungen der letzten Wochen führen leider zu meinem Verzicht.“

Klicki war am 10. Dezember mit einer Mehrheit im Rat gewählt worden. Die SPD und andere Fraktionen – so die Grünen und die Alternative Liste – hatten dagegen eine Verschiebung der Wahl gefordert, weil es Zweifel an der Qualifikation des Bewerbers gab. Auf Antrag der Sozialdemokraten hatte Bürgermeister Johannes Mans eine Fachkanzlei prüfen lassen, ob die Wahl juristisch einwandfrei sei. Die Kanzlei kam zu dem Schluss, dass Christian Klicki die nötige Berufs- und Führungserfahrung für das Amt fehlt. Der Bürgermeister teilte den Fraktionen daher mit, dass er die Wahl beanstanden wird. In der kommenden Ratssitzung am 21. Januar hätte die Entscheidung fallen sollen.