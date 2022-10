Martini-Gemeindehaus in Radevormwald : Chor Serenita Önkfeld lädt zu Kaffeekonzert ein

Radevormwald Nachdem die Chöre in der Region während der Corona-Pandemie ihre Konzert-Aktivitäten fast völlig einstellen mussten, freuen sich die Mitglieder der Serenita nun, wieder vor Publikum aufzutreten.

