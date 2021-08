Politik in Radevormwald : CDU-Fraktion möchte Schulzentrum ausschildern

Radevormwald Gleich zwei Mal gibt es an der Einfahrt der Hermannstraße Hinweise auf die Klinik des Blauen Kreuzes, doch keinen auf das Theodor-Heuss-Gymnasium, die Sekundarschule und die Musikschule.

Die Fraktion der CDU im Radevormwalder Rat plädiert dafür, an der Einmündung der Hermannstraße in die Kaiserstraße eine Beschilderung aufzustellen, das auf das Schulzentrum der Stadt hinweist. Einen entsprechenden Antrag haben der Fraktionsvorsitzende Dejan Vujinovic und Erni Huckenbeck als sachkundige Bürgerin nun für eine kommende Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Verkehr formuliert. Bislang stünden an dieser Stelle zwei Schilder, von denen eines die Aufschrift „Fachklinik Blaues Kreuz/Curt-von-Knobelsdorff-Haus“ und das andere den Schriftzug „Sporthalle/C.-v.-Knobelsdorf-Haus“ trage. Die Christdemokraten halten es für sinnvoll, die Beschilderung vor Ort auf einen neuen Stand zu bringen und auf das Schulzentrum der Stadt hinzuweisen, in dem sich inzwischen auch die Musikschule befindet. Auch auf den neuen Sportplatz sollte mit der neuen Beschilderung hingewiesen werden.