Politik in Radevormwald CDU-Antrag: Grünabfälle und Papier gratis entsorgen

Die CDU-Fraktion im Radevormwalder Rat beantragt zur Sitzung des nächsten Haupt- und Finanzausschusses, den Bürger auf dem Gelände des Betriebshofes der Stadt kostenfreie Entsorgungsmöglichkeiten für Grünabfälle (ohne Grünabfallsack) und Altpapier zur Verfügung zu stellen. Dieses Angebot soll für Privatpersonen bereitstehen. Außerdem solle die Verwaltung prüfen, „ob weitere, kostenfreie Entsorgungsmöglichkeiten (zum Beispiel Altbatterien, Elektrogeräte etc.) zur Verfügung gestellt werden können“, heißt es in einer Mitteilung der Christdemokraten. Die Stadt Radevormwald stelle ihren Bürgern bereits seit vielen Jahren zusätzliche Entsorgungsmöglichkeiten, unter anderem für Grünabfälle (in Papiersäcken oder gebündelt), Windeln und Wertstoffe („Gelbe Säcke“), zu festgelegten Zeiten auf dem Gelände des Betriebshofes der Stadt zur Verfügung.