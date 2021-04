Öffentliche Gelder für Radevormwald : CDU sieht Chance für Feuerwehrgerätehaus Wellringrade

Das Feuerwehrgerätehaus in Wellringrade. Foto: Wolfgang Scholl/Scholl, Wolfgang (wos)

Radevormwald Der CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven und der Radevormwalder CDU-Fraktionsvorsitzende Dejan Vujinovic fordern Bürgermeister Johannes Mans auf, aus einem Förderprogramm zur Modernisierung von Feuerwehrhäusern Mittel für das Gerätehaus der Löschgruppe Wellringrade zu beantragen.

„Seit 2012 steht eine Entscheidung über das Feuerwehrgerätehaus auf der Agenda von Stadtverwaltung und Politik“, heißt es in dem Brief der beiden Christdemokraten. „Die Unterbringung in einem von der Stadt angemieteten, stallähnlichen Gebäude ist nicht mehr zeitgemäß.“ Die Verwaltung müsse die Initiative ergreifen und dafür sorgen, dass ein Standort auf einem städtischen Grundstück gefunden wird.