Politik in Radevormwald CDU will den Ehrenamtspreis wieder einführen

Bürgermeister Johannes Mans hatte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Demografie und Integration angeregt, einen Ehrenamtstag einzuführen. Dejan Vujinovic, Fraktionsvorsitzender der CDU, begrüßt das Vorhaben und sagt: „Das Ehrenamt verhilft zu Vielfalt und bringt Menschen in Radevormwald zusammen. Einzelne zeigen dabei besonders herausragende Leistungen, mit denen sie sich für die Stadt Radevormwald verdient gemacht haben. Diese Leistungen gilt es aus unserer Sicht zu würdigen.“ Bereits in den 1980er Jahren sei durch die damalige Sparkasse Radevormwald ein Ehrenamtspreis für verdiente Bürger verliehen worden. Bei der Fusionierung mit der Sparkasse Hückeswagen wurde die Verleihung aufgegeben.