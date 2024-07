Politik in Radevormwald CDU unterstützt Krankenhaus-Petition

(s-g) Die Christdemokraten in Radevormwald haben angekündigt, sich an der Petition zum Erhalt des Endeprothetik-Zentrums zu beteiligen. Die Petition war von Rolf Ebbinghaus, Fraktionsvorsitzender der Alternativen Liste (AL) am Dienstag auf der Plattform change.org gestartet worden. Hintergrund sind die Pläne des NRW-Gesundheitsministeriums, auch in Radevormwald im Zuge der Krankenhausreform einige medizinische Angebote zu streichen. Dies betrifft im Sana Krankenhaus das Endoprothetik-Zentrum und die Wirbelsäulen-OPs.