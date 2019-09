CDU in Radevormwald : CDU-Mitglieder wandern nach Filde

Radevormwald Ein Regenguss überraschte die Ausflügler, doch der guten Stimmung tat das keinen Abbruch. Im Landhaus Filde wärmte man sich auf.

Wie auch in den vergangenen Jahren hat die CDU auch 2019 eine Wanderung durchgeführt. In diesem Jahr wanderte man von der Innenstadt zum Landhaus Filde. Dabei wurde man von einer kräftigen Regenschauer überrascht. Das konnte aber die Stimmung nicht verderben.

Und so traf man sich in Filde mit einigen weiteren Personen, die nicht mitwandern konnten, zum gemütlichen Beisammensein und Gespräch. Das war für viele der insgesamt 23 Teilnehmer interessant, weil es sich der Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Brodesser nicht nehmen ließ, in diesem Jahr an der Wanderung teilzunehmen und so konnte beim Wandern und beim Essen manche Information aus dem politischen Berlin ausgetauscht werden. Somit zog der Stadtverbandsvorsitzende Gerd Uellenberg auch in diesem Jahr ein positives Fazit der Veranstaltung.