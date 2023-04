Politik in Radevormwald CDU sorgt sich über Ärztemangel

Die Fraktion der Christdemokraten will in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie in der nächsten Woche über diesen Punkt reden. Sie stellt dazu folgenden Antrag: „Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, welche kurz-, mittel- und langfristigen Möglichkeiten – zusätzlich zu den bisherigen Bemühungen der Verwaltung – zur Stärkung der ärztlichen Versorgung für die Stadt Radevormwald geeignet und umsetzbar wären.“ Dazu legen die Christdemokraten drei Vorschläge vor, deren mögliche Umsetzung die Stadt unter finanziellen und rechtlichen Aspekten prüfen solle.