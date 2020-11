Landtagsabgeordnete und die „Aktion Wald“ : CDU-Setzlinge für Oberbergs Norden

Radevormwald/Hückeswagen Jens Nettekoven und Justizminister Peter Biesenbach setzen ein Zeichen. Sie pflanzen in ihrem Wahlkreis einen Baum. Die Setzlinge können die Schäden der vergangenen Jahr nicht kompensieren.

Corona hin, Corona her: Während die bundesweite „Aktionswoche Wald“ der CDU Deutschland ins Frühjahr verschoben wurde, hat die CDU-Landtagsfraktion einen Weg gefunden, um ein Zeichen zu setzen: 72 Setzlinge wurden den Landtagsabgeordneten ausgehändigt, die sie in ihren Wahlkreisen einpflanzen wollen. Jens Nettekoven MdL wird einen in Radevormwald einpflanzen, sein Kollege Peter Biesenbach, seines Zeichens Justizminister aus Hückeswagen, wird sicher in seiner Heimatstadt ein Plätzchen finden.