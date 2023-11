Politik in Radevormwald Jens Nettekoven: Stärkt den europäischen Gedanken!

Der CDU-Landtagsabgeordnete für Radevormwald und Remscheid, Jens Nettekoven, zeigt sich erfreut, dass die christdemokratisch geführte Landesregierung die Initiative „Europa-Schecks“ unterstützt. Im Rahmen dieses Programms werden künftig Projekte europäischen Engagements gefördert, die sich in vielfältiger Weise für die europäischen Werte einsetzen und den Europagedanken in der Zivilgesellschaft sowie in den Städten und Gemeinden stärken.