Politik in Radevormwald : Nettekoven lobt geplante Verstärkung der Polizei

Radevormwald/Düsseldorf Der CDU-Landtagsabgeordnete für Radevormwald äußert sich sehr zufrieden zum Nachtragshaushalt der schwarz-grünen Regierungskoalition.

„Wir halten Wort mit unseren Zusagen aus dem Koalitionsvertrag und nehmen in herausfordernden Zeiten die große Verantwortung für unser Land und seine Menschen an. Mit dem Nachtragshaushalt, den der Landtag kommende Woche berät, stellen wir bereits 100 Tage nach Regierungsantritt von Schwarz-Grün wichtige Weichen und setzen klare Prioritäten“, erklären die Politiker. „Wir investieren in Innere Sicherheit, den Katastrophenschutz und geben mehr Geld für Bildung und die Folgen des Ukraine-Kriegs. Und: Der Haushalt ist weiterhin ohne neue Schulden geplant. So geht verantwortungsvolle Politik für zukünftige Generationen.“