Politik in Radevormwald Jens Nettekoven verurteilt Gewalt der Klima-Protestler

Der CDU-Landtagsabgeordnete für Radevormwald und Remscheid, Jens Nettekoven, hat die gewalttätigen Ausschreitungen von Klimaaktivisten bei den Protesten in Lützerath verurteilt. In den vergangenen Tagen hatten sich die Proteste gegen den Braunkohleabbau zugespitzt. Am Samstag hatte dann der Versuch von Klimaaktivisten, Polizeiketten zu durchbrechen und im Umfeld des polizeilich geräumten Weilers Lützerath in den Tagebau Garzweiler II einzudringen, zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und rund 1000 gewaltbereiten, größtenteils vermummten Aktivisten geführt. Dabei gelang es der Polizei, die Stürmung des Zauns um Lützerath zu verhindern. Die Demonstranten wiederum beschweren sich nunmehr über Gewalt von Seite der Polizei.