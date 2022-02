Fördermittel in Radevormald : Finanzspritze fürs Brauchtum

Fördermittel in Radevormald

Radevormwald/Düsseldorf Der CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven weist darauf hin, dass auch die ehrenamtlich engagierten Bürger in Radevormwald mit Unterstützung vom Land für die Pflege des Brauchtums erhalten können. Nettekoven hofft, das auch Rader Ehrenamtler profitieren.

(s-g) Die Regierungskoalition habe erneut ein Förderpaket in Höhe von 50 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Hintergrund ist die Belastung von Vereinen, durch die Corona-Krise. Vor einigen Tagen hatte der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages einstimmig eine Verlängerung des Programms „Neustart miteinander“ sowie des Sonderprogrammes „Heimat“ und ein neues Förderprogramm „Zukunft Brauchtum“ beschlossen.

„Mit dem beschlossenen Paket weiten wir die finanzielle Unterstützung unserer Karnevals- und Brauchtumsvereine noch einmal beträchtlich aus“, erklärt dazu Jens-Peter Nettekoven, der auch bei der kommenden Landtagswahl im Mai wieder als CDU-Kandidat für den Wahlkreis Remscheid-Radevormwald antritt. „In der aktuellen Situation beweisen die Ehrenamtlichen unserer Radevormwalder Vereine zum wiederholten Mal ein hohes Maß an Solidarität.“ Die eigenverantwortlichen Absagen geplanter Feste oder Karnevalssitzungen seien ein wichtiger Teil der gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen zur Eindämmung des Infektionsrisikos in der Omikron-Welle. Durch das neue Förderprogramm ‚Zukunft Brauchtum‘ biete das Land den Vereinen Unterstützung im Hinblick auf die durch die Absagen entstandenen Kosten an.