Landtagsabgeordneter für Radevormwald : Nettekoven lobt Realschüler als Polizisten

Radevormwald Der CDU-Landtagsabgeordnete begrüßt die Entscheidung der CDU-FDP-Koalition zum Polizeidienst: In Zeiten des Akademisierungswahns sei die Etablierung des mittleren Dienstes ein wichtiges Zeichen.

Dazu erklärt der Landtagsabgeordnete der Wahlkreise Remscheid und Radevormwald, Jens-Peter Nettekoven: „Erneut findet unsere NRW-Regierung die richtige Antwort auf zentrale Fragen: Um den Beruf des Polizisten wieder attraktiver zu machen und gleichzeitig dem Mangel an Einsatzkräften entgegenzuwirken, können nun auch Realschüler wieder zur Polizei.“ Hier bereitet die Landesregierung die Einrichtung eines Bildungsgangs „Fachoberschule für Polizei“ an Berufskollegs in NRW vor, womit Realschüler sich anschließend für ein Studium an der Hochschule für Polizei und Verwaltung qualifizieren könnten. So werde im zweijährigen Bildungsgang nicht nur das Fachabitur erworben, sondern ebenfalls Kenntnisse für den Polizeivollzugsdienst.