Politik in Radevormwald : CDU kürt im Bürgerhaus den Landtagskandidaten

Politik in Radevormwald

Radevormwald Am Sonntag werden die CDU-Verbände aus Radevormwald und Remscheid ihren Direktkandidaten für die Landtagswahl 2022 bestimmen. Die Kür ist diesmal in der Bergstadt, im Bürgerhaus. Der Rader CDU-Vorstand spricht sich bereits einstimmig für Jens Nettekoven aus.

Die CDU-Stadtverbände Radevormwald und Remscheid werden am Sonntag, 19. September, ihren Direktkandidaten für die kommende Landtagswahl 2022 küren. Die Aufstellungsversammlung findet dieses Mal in Radevormwald statt und beginnt um 11 Uhr im Saal des Bürgerhauses. Als Gast wird Bodo Löttgen , der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion eine Ansprache halten.

Der Vorstand der CDU Radevormwald machte am Dienstag deutlich, dass er die erneute Aufstellung des aktuellen Landtagsabgeordneten Jens-Peter Nettekoven unterstützt. Man habe dies in dem Gremium „einstimmig beschlossen“, teilt der Vorsitzende Gerd Uellenberg mit. ,Somit rechnen wir mit einer breiten Unterstützung der CDU Rade.“

Uellenberg verweist zugleich auf den ungewöhnlichen Zuschnitt des Wahlkreises, der offiziell „Remscheid/Oberbergischer Kreis III“ heißt. „Natürlich steckt im Zuschnitt des Wahlkreises auch die Veränderung der Bevölkerungszahlen in den einzelnen Regionen. Trotzdem gehören wir zum oberbergischen Kreis und damit zum Regierungsbezirk Köln und nicht Düsseldorf“, betont Uellenberg. In dieser Konstruktion verstehe sich der Stadtverband Radevormwald aber durchaus nicht als Anhängsel und die besondere Situation habe „nichts mit der Arbeit von Jens Nettekoven zu tun. Er ist engagiert, hat die richtigen Kontakte und Ideen für Remscheid und Radevormwald“, heißt es in der Stellungnahme der Rader CDU.