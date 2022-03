Politik in Radevormwald : Nettekoven lobt Zulage für Feuerwehr-Sanitäter

Politik in Radevormwald

Radevormwald Wenn es um Leben und Tod geht, leisten Notfallsanitäter blitzschnell und fachlich kompetent Hilfe. Damit jeder Handgriff sitzt, wurden die Ausbildungsstandards für die Tätigkeit erhöht.

Auf Antrag der NRW-Regierungskoalition aus CDU und FDP hat der Landtag in der vergangenen Woche beschlossen, Feuerwehrleuten für ihren Dienst als Notfallsanitäter eine Erschwerniszulage von 2,50 Euro pro Einsatzstunde zu zahlen. Dazu erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete für Radevormwald, Jens Nettekoven: „In gesundheitlichen Notfallsituationen können sich die Menschen in unserem Bundesland auf die Notfallsanitäter der Feuerwehr verlassen. Wenn es um Leben und Tod geht, leisten sie blitzschnell und fachlich kompetent Hilfe. Damit jeder Handgriff sitzt, wurden die Ausbildungsstandards für die Tätigkeit als Notfallsanitäter erhöht.“ Wenn die Öffentlichkeit den Beamten bei der Feuerwehr den Erwerb weitergehender Qualifikationen abverlange, damit sie ihrer Verantwortung für deutlich anspruchsvollere Tätigkeiten in Notfallsituationen gerecht werden könnten, dann solle das finanziell honoriert werden.