Politik in Radevormwald : Fischer forciert den Wahlkampf

Radevormwald Der CDU-Bürgermeisterkandidat will virtuell und persönlich um Wähler werben.

„Es wird jetzt losgehen“, erklärt der Politiker. Auf der Facebook-Seite der CDU Radevormwald wurde bereits ein Wahl-Video mit dem Kandidaten gepostet. Ab Mittwoch, 29. Juli, wird nun auch die Internetseite zur Wahlkampagne frei geschaltet. Sie ist zu finden unter www.fischer2020.de. Dort werden unter anderem die wichtigsten Wahlkampf-Positionen des Kandidaten vorgestellt. Doch nicht nur im Internet will Jürgen Fischer nun um die Stimmen der Bürger werben. Die Lockerungen nach der ersten Welle der Corona-Pandemie machen es möglich, nun auch häufiger persönlich in Kontakt mit den Bürgern zu treten. So kündigt Fischer an: „Zusammen mit den jeweiligen Kandidaten vor Ort werde ich in die Wahlkreise gehen.“ Damit will der Christdemokrat besondere Bürgernähe und Interesse an den jeweiligen Gegebenheiten in den Vierteln zeigen und sich nicht nur mit zentralen Wahlkampf-Gesprächen auf dem Radevormwalder Markt oder anderen viel frequentierten Orten begnügen. Auch der Haustürwahlkampf soll nun starten. „Ganz klassisch – bei den Leuten klingeln, mit ihnen ins Gespräch kommen, Wahlmaterial anbieten“, fasst Fischer zusammen.