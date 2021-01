Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Prävention in Radevormwald : CDU hakt nach beim Thema Impfzentrum

Der Eingangsbereich des Impfzentrums im „Bergischen Hof“ in Gummersbach. Für Radevormwalder ist es eine weite Anreise. Foto: Stephan Büllesbach

Radevormwald Die Radevormwalder CDU-Fraktion fragt, ob es Alternativen zum langen Weg nach Gummersbach geben könnte. Vielen Senioren, vor allem betagte und in der Mobilität eingeschränkte, bereite das Thema Coronaimpfung große Sorgen, heißt es in einem Brief an den Bürgermeister.