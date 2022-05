Kirche in Radevormwald : Sommersammlung der Caritas findet im Juni statt

Radevormwald Vom 4. bis 25. Juni läuft die traditionelle Spendensammlung für Caritas und Diakonie. Die Kirchengemeinde versichert, dass der Erlös nahezu vollständig bedürftigen Menschen vor Ort zugute kommt.

„Not und Armut haben viele Gesichter: Junge und alte Menschen leiden in unterschiedlicher Form an den Folgen der Pandemie. Der Krieg in der Ukraine lässt Menschen aus Furcht vor Terror und Tod flüchten und Schutz suchen. Die starke Inflation und die steigenden Energiepreise bringen noch nicht absehbare wirtschaftliche Folgen für jeden Einzelnen mit sich“, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde. „Als Christen sehen wir uns zu Solidarität und Nächstenliebe verpflichtet. In der Nachfolge Jesu stehen wir an der Seite der Armen und derer, die in Notlage geraten sind. Caritas und Diakonie können rasch und unbürokratisch dort vor Ort helfen, wo es nötig ist.