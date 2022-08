Ferienangebot für Kinder in Radevormwald : Buntes und heiteres Treben in Obergrunewald

Dahlerau Erstmals nach der Corona-Zwangspause kehrten die beliebten Summer Games der Sportjugend zurück. Auf der Sportanlage des Dahlerauer TV tobten sich im Laufe des Tages 130 Kinder an diversen Spiel- und Sportstationen aus.

Aktuelle Hits dröhnen aus den Lautsprechern, auf der Sportanlage der Dahlerauer TV in Obergrunewald herrscht am Samstagmittag ein buntes und heiteres Treiben – wie auf einem Jahrmarkt, nur ohne funkelnde Fahrgeschäfte oder bunte Lichter und komplett kostenlos. Kinder in einer kleinen Gruppe rennen mit einem Laufzettel in der Hand herum, scheinbar auf der Suche nach etwas. Plötzlich bleiben sie an einem Zaun stehen, zücken den Stift und notieren fleißig auf dem Zettel, ehe sie schnell wieder an den übrigen Stationen vorbei davon flitzen.