Musikschule Radevormwald : Hier findet jeder „sein“ Instrument

Loredana (5) versuchte sich beim Tag der offenen Tür an der Gitarre. Stefan Oberstebrink gab Tipps, wie’s richtig geht. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Radevormwalder Musikschule feierte ein buntes Fest an der Hermannstraße. Gäste hörten Musik und konnten Instrumente ausprobieren. In den nächsten Wochen wird die Einrichtung komplett in die Sekundarschule umziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Das Angebot der Radevormwalder Musikschule ist umfangreich. Wie viele unterschiedliche Instrumente man an der Schule unter der Leitung von Bert Fastenrath und Michael Borner erlernen kann, zeigte das große Fest der Musikschule am Sonntag.

In dem Gebäude der Sekundarschule an der Hermannstraße präsentierten sich die verschiedenen Dozenten mit ihren Instrumenten, damit Gäste erste Erfahrungen sammeln und Fragen stellen konnten. „Das Musikschulfest ist für uns wichtig, um uns auch denjenigen vorzustellen, die uns noch nicht kennen. Man bekommt an einem Nachmittag einen guten Eindruck von unseren Unterrichtsangeboten- und Methoden“, sagt Bert Fastenrath. Schon eine halbe Stunde nach Beginn des Festes war die Sekundarschule voll. Eröffnet wurde der Nachmittag von den jungen Gitarristen der Schule, von denen die meisten bei Michael Borner oder Kevin Leven lernen. Dass das Musikschulfest an der Hermannstraße stattgefunden hat, war kein Zufall, denn die Musikschule soll in diesen Sommerferien mit allen Instrumenten in die Sekundarschule einziehen und mit diesem Umzug endlich gebündelt an einem Standort unterrichten können.

Info Am Freitag heißt es „Ab in die Ferien“ Veranstaltung Die Radevormwalder Musikschule begrüßt die Sommerferien am Freitag, 12. Juli, von 19 bis 22 Uhr mit dem Konzert „Ab in die Ferien“, das im Foyer des Bürgerhauses am Schlossmacherplatz stattfindet. Mit Rock, Pop und Jazz in entspannter Atmosphäre begrüßt die Schule den Sommer. Der Eintritt ist frei.

In der Vergangenheit haben sich die Dozenten mit ihren Schülern auf das Bürgerhaus, das Gebäude der Realschule sowie der Sekundarschule aufgeteilt. Die Aussicht auf eigene Räume, ohne ständiges Hin- und Herziehen, stimmt Jürgen Greif, Vorsitzender der Musikschule, hoffnungsvoll. „Wir hoffen, dass alles klappt und wir nach den Sommerferien hier unterrichten können. Bis es soweit ist, müssen noch einige bauliche Veränderungen umgesetzt werden“, sagt er. Die Büros der Musikschule sollen langfristig auch an den Standort umziehen, aber das wird, so schätzt es Jürgen Greif ein, noch nicht in den Sommerferien klappen.

Mit dem Fest an der Hermannstraße wurde der neue Standort aber bereits gut eingeweiht und mit dem positiven Spirit der Musikschule erfüllt. Während in der Aula nicht nur die Gitarristen vorspielten, sondern auch die Ballettschule ihr Können zeigte, entdeckte Lea im Obergeschoss das Saxophon. Besonders leicht ist es für eine Anfängerin nicht einen Ton aus dem Instrument herauszubekommen, aber das Interesse hat die Grundschülerin fest gepackt. „Ich spiele bisher noch kein Instrument, aber ich würde gerne. Klavier fände ich auch cool“, sagt die Achtjährige, die am Sonntag mit ihren Eltern auf dem Musikschulfest unterwegs war.

Im Obergeschoss gab es außerdem die Möglichkeit Block- und Querflöten sowie Akkordeon und Trompete auszuprobieren. Aus den Klassenräumen waren die unterschiedlichsten Töne zu hören, während in der Mitte der Schule die Auftritte der Solokünstler stattfanden. Maren Licht, Cora Brandt, Julia Edelmeier und Luna Nowara traten ganz alleine auf die Bühne, bevor der Erwachsenenspielkreis unter der Leitung von Michael Borner auf dem Programm stand. Am Ende des Nachmittages traten dann die Jazzband sowie die Popband der Schule auf.

Bewirtet wurden alle Gäste des Festes in der Cafeteria, in der sich Eltern und Unterstützer der Musikschule engagierten. Am Kuchenbuffet war viel los und zwischen den musikalischen Darbietungen entstanden angeregte Gespräche zwischen den Eltern und Lehrern der Musikschule.