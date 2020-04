Politik in Radevormwald : Philipp Amthor nimmt an digitaler Konferenz der JU teil

Philipp Amthor bei einer Rede im Bundestag. Foto: dpa/Christoph Soeder

Radevormwald Der junge Bundespolitiker der CDU wird zur Videokonferenz zugeschaltet. Alle politisch Interessierten können an der Sitzung an ihren Computern teilnehmen.

Die Junge Union (JU) in Radevormwald lädt für Montag, 20. April, ab 18 Uhr zu einer digitalen Vorstandssitzung ein, an der jeder teilnehmen kann, der an der politischen Arbeit der jungen Christdemokraten Interesse hat. Mit dabei sein wird ein Gast aus dem politischen Berlin: „Wir freuen uns sehr, Deutschlands jüngsten direktgewählten Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor als digitalen Gast unserer Vorstandssitzung begrüßen zu dürfen“, teilen JU-Stadtverbandsvorsitzender Dejan Vujinovic und Pressesprecher Mats Großmann mit.

Die Teilnahme an der digitalen Konferenz ist einfach. Über Facebook (www.facebook.com/JURadevormwald) und In-stagram (@ju_rade) bieten die JU-Mitglieder am Montagabend einen Livestream der Sitzung an. Wer via WebEx beitreten möchte, erhält die entsprechenden Zugangsdaten. Per Chat unterhalb der Streams, können Fragen gestellt oder sich ausgetauscht werden.

Natürlich wird das vorherrschende Thema in Deutschland eine Rolle spielen: „Das Coronavirus hat Deutschland weiterhin im Griff. Gerade jetzt ist Zusammenhalt wichtiger denn je. Trotz der für uns allen neuen Umstände, sind wir weiterhin politisch aktiv“, sagen die JU-Vertreter. „Wir als Junge Union sind auch weiterhin für die Interessen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Radevormwald da.“ Die JU unterstützt mit der Aktion #Einkaufshelden, Einwohner im Alltag. „Beim Gang zur Apotheke oder beim Wocheneinkauf möchten wir mit anpacken. Wer Hilfe benötigt, kann sich gerne bei uns melden“, teilt der Vorstand mit. Eine E-Mail an vorstand@ju-radevormwald.de oder ein Anruf unter Tel. 02195 6884670 genügt.

(s-g)