Unwetter in Radevormwald : B 483 wegen Sturmschäden gesperrt

Bäume liegen auf der Bundesstraße 483 in Höhe der Einmündung der Dahlienstraße. Die Bergung der Stämme kann erst begonnen werden, wenn die Sturmwarnung aufgehoben ist, so der Landesbetrieb Straßenbau. Foto: Stadt Radevormwald

Radevormwald Mehrere Bäume stürzten durch den Sturm auf die Fahrbahn. Auch andere Straßen wurden vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr hatte in der Nacht zu Donnerstag 13 Einsätze – Menschen kamen nicht zu Schaden.

In der Nacht zu Donnerstag ist auch über das Stadtgebiet von Radevormwald ein Sturm mit orkanartigen Böen gezogen. Dietmar Hasenburg, der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, teilte bei einem Gespräch des Krisenstabs der Verwaltung mit, dass es in der Nacht ab 23 Uhr nicht weniger als 13 Einsätze für die Einheiten gebeben habe. Personen kamen jedoch nicht zu Schaden, in den meisten Fällen mussten die Einsatzkräfte ausrücken, weil Bäume umgeknickt waren. Laut der Kreispolizei waren die Ortschaften Vogelshaus und Unterste Mühle betroffen. An einer Stelle musste um ein Gerüst an einem Haus abgesperrt werden.

Im Einsatz in der Nacht auf Donerstag war neben der Freiwilligen Feuerwehr auch die Bereitschaft des Betriebshofes, berichtet Ingo Oberkersch, der Leiter des städtischen Betriebshofes. Die städtischen Mitarbeiter auch des Kanalbetriebs kontrollieren im Laufe des Tages zahlreiche Stellen wie Spielplätze oder Durchlässe und Regenrückhaltebecken in der Stadt. Hochwasserprobleme gab es nicht, berichtet Ulrich Dippel vom Tiefbauamt.

Wegen der vorhergesagten Stürme hatte der Betriebshof bereits am Mittwoch die Künstlerfahnen am Sparkassen-Kreisel abmontiert. Mit Blick auf die vorhergesagte Wetterlage wird gebeten, Sport- und Spielplätze, aber vor allem auch die Wälder zu meiden, so die Stadt Radevormwald. Wegen der zahlreichen Rodungen durch den Borkenkäferbefall in den vergangenen Monaten seien jetzt auch zahlreiche stehengebliebene Bäume vor allem in den Randlagen gefährdet. Die beiden Sportplätze Stadion Kollenberg und Brede bleiben ebenfalls bis zum Ende der Orkanwarnung gesperrt, kündigte die Verwaltung an.