Gymnasium in Radevormwald Mit Funk und Stoppuhr zur Sporturkunde

Ein heiteres Gewusel spielte sich am Montagmorgen auf dem Sportplatz am Kollenberg ab. Überall tummelten sich Schüler in kleineren Gruppen, die um die Zeit liefen, versuchten, möglichst weit zu springen oder zu werfen. Die Stimmung war ausgelassen. Gruppen, die zwischen den Disziplinen eine Pause einlegten, legten sich auf den Kunstrasen oder kamen auf den Stufen der Tribüne zusammen, plauderten, stärkten sich mit isotonischen Getränken und einem Snack.