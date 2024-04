Radewormwalder Wupperorte Bürgerzentrum ist „ein Haus fürs Ehrenamt“

Die Wupperkonferenz, die als „Erbe“ des Quartiersmanagements weiterlebt und von engagierten Bürgern, Vereinen und Organisationen vor Ort zum regelmäßigen Austausch genutzt wird, tagte kurz vor der Osterpause in Bürgerzentrum am Siedlungsweg. Ein zentraler Ort, den die Stadt explizit für die ehrenamtlich organisierten Gemeinschaften erworben und rundum saniert hat und dessen kostenfreie Nutzung der Vereine nun auch in einem offiziellen Nutzungskonzept niedergeschrieben und festgehalten wurde. „Das Bürgerzentrum ist ein Haus fürs Ehrenamt“, betonte Jürgen Funke vom Amt für Jugend, Schulen, Kultur und Sport. Es bleibe auch weiterhin Heimat der evangelischen Kirchengemeinde, ehemalige Besitzerin der Immobilie, die hier, ebenso wie andere Gemeinden auch, ihre Gottesdienste und Versammlungen ausrichten könne.