Wupperorte in Radevormwald Bürgerzentrum am Siedlungsweg ist fast fertig

Vertreter des Familienzentrums kündigten an, Räumlichkeiten des Bürgerzentrums für ihre Krabbelgruppen zu nutzen. Die evangelische Gemeinde plane ein Konzert mit Dr. Mojo, und der Bürgerverein der Wupperorte, teilte Vereinschef Marcus Riese mit, wolle Haus und Außengelände für den anstehenden „Tag des Nachbarn“ am 26. Mai nutzen. Der Sprecher der Wupperchöre dachte laut nach und brachte ein organisiertes Rudelsingen als Angebot an. An Kreativität mangelt es den Wupperanern also nicht. Finanziell, erklärte Sabine Rademacher vom städtischen Fördermittelmanagement, könnte den Vereinen und Akteuren bei der Ausrichtung von Angeboten geholfen werden. Denn im Verfügungsfonds für die Wupperorte seien noch Mittel da, die bis Ende des Jahres abgerufen werden können. Mit bis zu 3000 Euro kann ein Projekt finanziert werden, „das die Bürger aktiviert, vernetzt, in Kontakt bringt, Austausch schafft, die Vielfalt betont und das Quartiersleben bereichert“, heißt es dazu in den Richtlinien.