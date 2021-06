Zugunglück in Radevormwald : Bürgerverein gedenkt der Opfer des Bahnunglücks

Sie würdigten die Opfer am Gedenkstein für das Unglück (v.l.): Hans-Otto Ottfried, Yannik Stank, Sigrid Augst-Hedderich, Marcus Riese und Martina Osenberg. Foto: Bürgerverein Wupperorte/Armin Barg

Wupperorte Mitglieder des Vorstandes haben am 50. Jahrestag des Zugunglücks am 27. Mai 2021 am Gedenkstein in der Wupperaue eine Schale mit Schleife niedergelegt.

Das schreckliche Zugunglück zwischen Dahlerau und Beyenburg im Mai 1971 bleibt gerade auch in den Orten im Tal der Wupper in trauriger Erinnerung. Es führte zum Tod von 46 Menschen, darunter 41 Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Hauptschule.

„Zurück bleibt ein tiefer Schmerz für die Hinterbliebenen, die Überlebenden, die Anwohner der Wupperorte und alle Helfer in der Not“, schreibt dazu Vereinsmitglied Günter Schmale vom Bürgerverein an der Wupper. „Er bewahrt uns vor dem Vergessen und erinnert daran, dass jeder Tag im Leben, Glück und Gesundheit nichts Selbstverständliches sind. Im Gedenken an dieses Unglück möchten wir den Angehörigen und Überlebenden unser aller Mitgefühl zum Ausdruck bringen.“

Mit diesen Gedanken haben Mitglieder des Vorstandes am 50. Jahrestag des Unglücks, dem 27. Mai 2021, am Gedenkstein in der Wupperaue eine Schale mit Schleife niedergelegt. Am gleichen Tag hatte es an den Gräbern der Opfer auf dem Kommunalfriedhof eine Gedenkstunde gegeben, zu der unter anderem auch drei Vertreter der NRW-Landesregierung gekommen waren.

(s-g)