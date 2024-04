Wupperorte in Radevormwald Wupperaner schwelgen zum Jubiläum in Erinnerungen

Nachdem der Vorstand entlastet und eine neue Kassenprüferin gewählt worden war, konnte der gesellige Teil mit den Feierlichkeiten zum Jubiläum beginnen. Mit Herbert Moeselaken und Hans Otto Ottfried wurden die beiden vorangegangenen Vorsitzenden des Bürgervereins begrüßt. Anschließend führte Julian Lichte eine Power-Point-Präsentation vor, in der die Geschichte des Vereins in den vergangenen 15 Jahren geschildert wurde. Rosemarie Kötter hatte seinerzeit, im Jahr 2008, zu einem Runden Tisch eingeladen und bei dieser Gelegenheit die Mitbürger der Wupperorte aufgerufen, etwas zu bewegen um das Leben an der Wupper wieder erstrebenswert zu machen. Natürlich war die Feier für die Mitglieder auch eine Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen. Man rief sich besondere Ereignisse ins Gedächtnis, so das Fest am Wuppermarkt mit Einweihung der Wupperaue, die Feiern zum „Zehnjährigen“ auf auf der Brede und den Karneval.