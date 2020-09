Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Radevormwald : Wahlkampf beim Stadtsportverband

Der Sportplatz Kollenberg ist eine der wichtigsten Sportstätten in Radevormwald. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Die drei Bürgermeisterkandidaten in Radevormwald nahmen an der Versammlung des Stadtsportverbandes teil. Sie legten vor den Teilnehmern dar, wie sie sich jeweils die weitere Förderung des Sports in der Stadt vorstellen.