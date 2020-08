Bürgermeister von Radevormwald : „Es braucht noch etwas Geduld“

Radevormwald Johannes Mans meldet sich aus seinem Krankenstand. Der in seine Lunge eingedrungene Fremdkörper wurde inzwischen per Bronchoskopie entfernt. Doch die Entzündung muss noch auskuriert werden.

„Geduld ist das Schwerste und Einzige, was zu lernen sich lohnt.“ Mit diesem Zitat des Schriftstellers Hermann Hesse hat sich Bürgermeister Johannes Mans nun auf seiner Facebook-Seite gemeldet. „Auch wenn Hesse mit diesen Gedanken etwas Anderes ausdrücken will, so passen diese Worte zu mir und meiner Befindlichkeit“, erklärt der Radevormwalder Stadtchef.

Mans hatte vor einer Woche in einer Videobotschaft mitgeteilt, dass er vorübergehend aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten müsse. Daher könne er nicht in die „heiße Phase“ des Wahlkampfes so einsteigen, wie er es sich gewünscht habe. Der Grund: Mans hatte versehentlich einen Fremdkörper verschluckt, der in die Lunge gewandert ist und sich dort entzündet hat. „Dieser Fremdkörper ist inzwischen mit einer Bronchoskopie entfernt worden“, berichtet der 62-Jährige. „Allerdings ist die Entzündung noch nicht ganz ausgeheilt.“ Derzeit werde die Therapie mit Medikamenten fortgeführt. Von Telefonaten abgesehen, hält der Bürgermeister sich von den Geschäften der Verwaltung derzeit zurück. Er vertraue auf die gute Arbeit der städtischen Mitarbeiter.