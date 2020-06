Stiftung in Radevormwald : Mans führt nun die Hürxthal-Stiftung

Stiftung in Radevormwald

Diese Foto entstand bei der Einweihung des Hauses Hürxthal (v.l.) Anne Loth (Ökumenische Initiative), Karin Schmidt (Mittagstisch), Johannes Mans, Kyra Springer (aktiv55 plus), Bernd Hermann (Mittagstisch). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Der Radevormwalder Bürgermeister wurde vom Kuratorium an die Spitze des Vorstandes gewählt. Er ist der Nachfolger von Dr. Ralph Bültmann, der nicht mehr zur Wahl des Vorsitzenden angetreten war.

Bürgermeister Johannes Mans ist vom Kuratorium der Helene-Hürxthal-Stiftung zum neuen Vorsitzenden des Vorstands ernannt worden. Er ist der Nachfolger von Dr. Ralph Bültmann, der sich nach vielen Jahren nicht mehr zur Wahl stellte. Weitere Vorstandsmitglieder sind Karin Schmidt und Bernd Hermann. Die Stiftung ist unter ihrem Namen seit 2019 bei der Bezirksregierung im Stiftungsregister eingetragen und aus juristischen Gründen Nachfolgerin der 2008 ins Leben gerufenen Stiftung Radevormwalder Mittagstisch. Als Stiftungszweck sind in der Satzung die Förderung der Jugendhilfe und des Wohlfahrtswesens sowie die Unterstützung von Kindern und sozial Schwachen in Radevormwald und Umgebung festgelegt worden. Bei dieser Aufgabe hat die Stiftung zum Beispiel eine junge, alleinerziehende Mutter mit mehreren Kindern unterstützt, damit diese eine Ausbildungsstelle antreten kann, um ihre Zukunftsperspektive zu verbessern.

„Ich sehe die Arbeit der Hürxthal-Stiftung innerhalb unserer Stadt als wichtigen Faktor an, um Bedürftigen zu helfen. Wenn soziale Aufgabenstellungen erkannt werden, möchten wir in Ergänzung zu den staatlichen Förderungen einen Beitrag dazu leisten, dass unbürokratisch und ohne Kostenaufwand geholfen wird“, sagt Johannes Mans. An solchen Stellen zeige sich, wie gut die soziale Infrastruktur einer lebens- und liebenswerten Stadt aufgebaut ist. Entscheidend sei auch, dass alle Aufgaben ehrenamtlich ausgeführt werden.