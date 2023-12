Brauchtum in Radevormwald Bürgermeister Mans verbreitet Zuversicht

Bürgermeister Johannes Mans wandte sich mit einer Rede an die Menschen auf dem Marktplatz. In dieser Weihnachtsansprache, die auch online angesehen werden kann, ging Bürgermeister Johannes Mans auf die aktuellen Krisen ein, die dazu führten, dass das Vertrauen in die Politik schwinde und viele Menschen unter Zukunftssorgen litten. In einer Kleinstadt wie Radevormwald gelinge es jedoch, „die Freunde und die Mitmenschen die direkt neben uns sind, wahrzunehmen, sich aufgeschlossen und hilfsbereit zu begegnen, und das Gute miteinander zu pflegen“, erklärte das Stadtoberhaupt. „Darin liegt die Chance, auch in schwierigen Zeiten einen zuversichtlichen und zufriedenen Alltag zu leben.“ Das soziale Miteinander werde durch gegenseitigen Respekt gestärkt.