Wirtschaftsförderung in Radevormwald : Mans übernimmt vorerst WfG-Geschäfte

Radevormwald Der Bürgermeister soll ab Januar 2020 vorübergehend die Wirtschaftsförderung leiten, bis über eine künftige Struktur nachgedacht worden ist.

Mit dem Ausscheiden von Frank Nipken aus dem Verwaltungsdienst wird nicht nur das Amt des Beigeordneten, sondern auch der Posten des Geschäftsführers der Wirtschaftsförderung frei. Im Ausschuss für Beteiligungen, der am Montag, 9. Dezember, stattfindet, wird es um die Neubesetzung dieser Stelle gehen – zugleich wird in der Vorlage von einer „eventuellen Umstrukturierung“ der Gesellschaft gesprochen.

„Da der Bürgermeister nicht zugleich Geschäftsführer der WFG Radevormwald Verwaltungs-GmbH und Aufsichtsratsmitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald GmbH & Co. KG sein, wird der Bürgermeister für die Dauer der Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsführer der WFG Radevormwald Verwaltungs-GmbH sein Aufsichtsratsmandat bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald GmbH & Co. KG ruhen lassen“, erläutert die Verwaltung. Die Stadt Radevormwald ist jeweils zu 90 Prozent an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald GmbH & Co. KG sowie an der Verwaltungs-GmbH beteiligt. Die jeweils verbleibenden zehn Prozent werden bei beiden Gesellschaften durch die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen gehalten.