Aktion für guten Zweck in Radevormwald Bürgermeister stellt sich der „Kartoffel-Challenge“

Den Wetteinsatz in der Höhe von 500 Euro will Andreas Kleinschmidt an den Radevormwalder Verein „Rade-integrativ“ spenden. Dieser gemeinnütziger Verein schafft Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer Behinderung die Möglichkeiten, ohne Eltern Freizeitangebote zu nutzen an dem Ort, zu dessen Gemeinschaft sie gehören. Mehr dazu erfahren Interessierte unter radeintegrativ.blogspot.com/.