Interview mit Bürgermeister Johannes Mans : „Unser aller Leben hat sich verändert“

Info

Rückblick Am 3. März teilte die Kreisverwaltung mit, dass es die ersten zwei bestätigten Fälle einer Infektion mit dem Virus SARS CoV-2 gebe. Die Betroffenen kamen aus Reichshof und aus Lindlar. Inzwischen hat die Zahl der Infektionen die 300er-Grenze überschritten, allerdings ist ein großer Teil der Infizierten inzwischen bereits genesen und konnte die Quarantäne verlassen. Mit den wachsenden Infektionszahlen in der zweiten Märzwoche wurden die ersten größeren Veranstaltungen abgesagt, schließlich verhängte die Kreisverwaltung Mitte des Monats eine allgemeine Verfügung, nach der alle Veranstaltungen abgesagt wurden. Nach den Vorgaben der Landesregierung wurde für den 23. März das allgemeine Kontaktverbot verkündet, das bis zum aktuellen Zeitpunkt in Kraft ist. Mit 46 bestätigten Infektionen steht Wipperfürth derzeit an der Spitze der Liste, gefolgt von Hückeswagen mit 42. Radevormwald hat nach dem Stand von Samstag 30 Fälle einer bestätigten SARS CoV-2-Infektion. Mehr unter www.obk.de/corona.