Politik in Radevormwald : Mans reagiert auf RUA-Kritik

Politik in Radevormwald

Radevormwald Bürgermeister Johannes Mans verteidigt die Ausgaben für die Entwicklung des Standorts Wülfing. Die Mitglieder der RUA-Fraktion hatten wegen ihrer Bedenken dem Haushalt für das kommende Jahr nicht zugestimmt.

Bürgermeister Johannes Mans hat die Kritik der RUA-Fraktion zurückgewiesen, die Verwaltung habe bei der Haushaltsdebatte keine Antworten zur Entwicklung der Textilstadt Wülfing gegeben . Thomas Lorenz und Burkhard Wigge, Ratsmitglieder der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA), hatten sich in der jüngsten Ratssitzung skeptisch über die für die kommenden Jahre veranschlagen Haushaltsmittel geäußert. Außerdem fühlen sich beide durch eine Bemerkung des Bürgermeisters beleidigt. Mans hatte auf eine Nachfrage erklärt: „Es ist nicht eine Verständnisfrage, sondern es ist eher eine Frage Ihres Verständnisses. Wir haben es ja hinreichend erläutert, dass wollte ich noch einmal klarstellen. Da können wir jetzt auch nichts dafür, Herr Lorenz, dass Sie das nicht verstehen.“

Der Hintergrund der Debatte: Für den Haushalt 2022 hat die Verwaltung die Summe von 80.000 Euro eingestellt, um zu prüfen, ob man in dem Wülfing-Komplex Büroflächen einrichten kann. Sollte dies aussichtsreich sein, sollen in den kommenden Jahren 1,6 Millionen Euro dafür bereitgestellt werden.

„Das wird aber nur geschehen, wenn die Prüfung positiv ausfällt“, stellt Johannes Mans klar. „Wer A sagt, muss auch B sagen.“ Die RUA-Fraktion sei aber offensichtlich davon ausgegangen, dass dieses Geld unter allen Umständen fließen werde, das stimme aber nicht. Daher habe er darauf hingewiesen, dass hier offenbar ein Missverständnis vorliege. Seine Bemerkung in der Ratssitzung betrachtet der Bürgermeister daher nicht als unangemessen.

Neue Ansätze, um die Textilstadt Wülfing wieder zu beleben, werden von mehreren Seiten gefordert. So hatte CDU-Fraktionsvorsitzender Dejan Vujinovic vor einigen Monaten die Einrichtung eines „Co-Working“-Space vor Ort ins Gespräch gebracht, als einen Standort für Büroflächen, in denen beispielsweise Unternehmer, die mit ihren Firmen gerade erst am Anfang stehen, die nötige Infrastruktur erhalten, um arbeiten zu können.