Outlet-Center in Remscheid-Lennep : Mans bedauert Urteil gegen das DOC

Outlet-Center in Remscheid-Lennep

Radevormwalds Bürgermeister sah in den Vorhaben auch Chancen für die eigene Stadt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Das geplante Outlet-Center in Remscheid-Lennep wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr verwirklicht. Der Einzelhandel in Radevormwald hätte nicht mit Konkurrenz rechnen müssen.

(s-g) Der Bebauungsplan für das DOC ist am Dienstag vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig für unwirksam erklärt worden. Das sorgt nicht nur bei den Verantwortlichen in Remscheid für Betroffenheit.