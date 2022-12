Politik in Radevormwald Bürgermeister lässt Gerätewart-Beschluss rechtlich prüfen

Ein Blick zurück: Die Christdemokraten hatten für den Hauptausschuss am 6. Dezember mehrere Anträge gestellt, bei denen es um die Schaffung neuer Stellen in der Verwaltung ging. Zum einen solle eine neue Stelle im Bereich des Stadtmarketings eingerichtet werden, die sich um den Auftritt der Stadt in den sozialen Medien und der Rekturierung von Personel kümmert. Zudem forderte die CDU-Fraktion die Schaffung eines Minijob-Stelle für einen „Kümmerer“ in den Wupperorten. Und auch die rasche Einrichtung einer neuen hauptamtlichen Stelle für die Feuerwehr setzten die Christdemokraten auf die Tagesordnung.