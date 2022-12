Politik in Radevormwald Bürgermeister Mans lässt Fritz Ullmann auflaufen

Fritz Ullmann, ehemaliger Ratsherr des Linken Forums (LF), hatte nur ein kurzes Gastspiel in der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag. Mit einigen Mitstreitern war er im Bürgerhaus erschienen, um die Anregung des „Runden Tisches gegen Rechts“ zu einer Beflaggung am Fahnenkreisel zu vertreten. Diese Neugründung vertritt den Anspruch, an den Verein gleichen Namens anzuknüpfen, der seine Aktivitäten in den vergangenen Jahren weitgehend eingestellt hatte.