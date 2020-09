Internet in Radevormwald : Neuer Vorstoß beim Thema Breitbandausbau

Radevormwald Zwar hatte die Stadt schon die Fördersumme von 7,3 Millionen Euro sichern können, doch es fand sich kein Anbieter. Über den Kreis soll nun ein neues Konzept angegangen werden. Erste Gespräche sind für Freitag geplant.

Die Stadtverwaltung will einen neuen Anlauf für den Breitbandausbau in den „weißen“ Flecken starten. Das hat Bürgermeister Johannes Mans am Mittwoch erklärt. Am kommenden Freitag werde man Gespräche mit jener Agentur führen, welche die Stadt bereits beim Sichern der Fördersumme von 7,3 Millionen Euro beraten habe. Das Geld war somit gesichert, aber bislang ist es nicht gelungen, einen Investor zu finden, der den Ausbau anpacken möchte. Immerhin: Die Fördermittel stehen auch weiterhin zur Verfügung.