Ausbildung in Radevormwald Empfang für die zwei besten Azubis aus Rade

Am Theodor-Heuss-Gymnasium hatten sie über Jahre gemeinsam die Schulbank gedrückt, bis sich im Sommer 2019, mit dem bestandenen Abitur in der Tasche ihre Wege trennten: Lea Birkner begann bei Kuhn Edelstahl eine Ausbildung zur Industriekauffrau, Denis Palt heuerte als angehender Informatiker in Hückeswagen bei der Firma Pflitsch an. Am Freitag fanden sich die beiden 21-Jährigen, nach über drei Jahren schließlich im Blauen Salon des Rathauses wieder, um von Bürgermeister Johannes Mans für ihre herausragende Leistung als jahrgangsbeste Auszubildende Radevormwalds geehrt zu werden.