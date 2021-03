Die Sprechzeiten der Polizei in Radevormwald beschränken sich auf wenige Stunden in der Woche. Die Beamten müssen häufiger vor Ort sein, meint Bürgermeister Johannes Man. Bei der Polizei in Gummersbach verweist man darauf, dass die Streifenwagen durchaus das Stadtgebiet abdecken. Foto: Hertgen, Nico (hn-)