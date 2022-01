Bildung in Radevormwald : Bürgermeister besucht Sekundarschul-AG

Bildung in Radevormwald

Radevormwald Die Jugendlichen beschäftigen sich im Nachmittagsunterricht mit ihrer Heimatstadt und hatten viele Fragen an ihren Besucher, Bürgermeister Johannes Mans.

Nach Besuchen in der Bücherei im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz und anderen Stellen in der Stadt zusammen mit den Pädagogen Andrea Kirsch und Walter Ulbert war nun der Besuch des ersten Bürgers der Stadt angesagt.